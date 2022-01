Finalmente, Novak Djokovic defenderá el título del Abierto de Australia

Novak Djokovic defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne este mes tras recibir una exención médica del mandato de vacunación, anunció este martes Tennis Australia (TA) en un comunicado.

«Novak Djokovic competirá en el Abierto de Australia y está de camino a Australia», decía el comunicado.

«Djokovic solicitó una exención médica que le fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos», añadió Tennis Australia.

Los organizadores del Abierto de Australia dijeron que el proceso de exención médica incluyó la redacción de información personal para garantizar la privacidad de todos los solicitantes.

El director del torneo, Craig Tiley, dijo previamente que los jugadores del evento de este año deben estar completamente vacunados, a menos que haya una razón genuina por la que se deba conceder una exención.

«Se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las solicitudes de exención médica que nos permitirán garantizar que el Abierto de Australia 2022 sea seguro y agradable para todos», dijo.

«Un aspecto central de este proceso fue que las decisiones fueran tomadas por expertos médicos independientes y que cada solicitante recibiera la debida consideración».

Djokovic, que está igualado con Roger Federer y Rafael Nadal en 20 títulos individuales de Grand Slam, no reveló su estado de vacunación. El año pasado, su padre dijo que era poco probable que defendiera su título de 2021 debido a la obligación de la vacuna.

Novak Djokovic, de viaje rumbo a Australia

Antes del comunicado oficial que confirma la participación del nueve veces ganador del primer Grand Slam del año, Novak Djokovic publicó una foto suya en un aeropuerto con un pie de foto en el que decía que «se dirigía a Down Under».

«¡Feliz año nuevo a todos! Deseándoos a todos salud, amor y felicidad en cada momento presente y que sintáis amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta», escribió en Instagram.

«Pasé un fantástico tiempo de calidad con mis seres queridos durante el descanso y hoy me voy a Down Under con un permiso de exención. Vamos 2022».

El torneo de este año se celebrará del 17 al 30 de enero.

*Con información de CNN