Fiscales generales de EE.UU. rechazan acuerdo migratorio

Fiscales de 22 estados de EE.UU. aseguran que acuerdo migratorio de asilo entre esa nación y Guatemala, es «inconstitucional».

Los fiscales enviaron una misiva al Departamento de Seguridad Nacional y al procurador general, William Barr, para que EE.UU. se retire del acuerdo.

Según los funcionarios, es inconstitucional para EE.UU. pues rechaza a solicitantes de asilo de acuerdo a su origen étnico y país de origen.

La misiva es firmada por fiscales de Washington, Vermont, Virginia, New York, Michigan e Illinois, entre otros.

Our nation was built by people fleeing violence & persecution.

Instead of offering hope & refuge, the Trump Admin is telling those seeking asylum to go back where they came from.

It’s un-American.

22 AGs are standing up for the rights of asylum-seekers. https://t.co/ohMknPfFTy

— Xavier Becerra (@AGBecerra) August 15, 2019