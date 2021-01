Fiscalía contra la Corrupción no localiza a ex ministro de Cultura

La Fiscalía contra la Corrupción del MP realizó 3 allanamientos para capturar al ex ministro de Cultura, Elder Suchité.

Las diligencias se realizaron en la zona 6 de Mixco pero no tuvieron éxito para detener al exfuncionario prófugo desde mayo de 2020.

El operativo tiene el objetivo de capturar al ex ministro de Cultura y Deportes, Elder Suchité, quien se encuentra prófugo de la justicia. Vía @Sosegueda2287 — Canal Antigua (@CanalAntigua) January 23, 2021

Súchite fungió como Ministro en la administración de Jimmy Morales y se le señala de corrupción en ese cartera, caso por el cual ya son procesadas 19 personas.

Los hechos anómalos se habrían verificado durante los años 2018 y 2019, sobre contrataciones anómalas y erogar fondos en productos sobrevalorados.

Son procesados el ex viceministro Mario Monterroso, al ex director General del Deporte Billy Manuel Barillas, la ex asesora del Viceministro, Roxanda Orellana y al empresario Leopoldo Solís.

Además de Suchité, es prófuga una persona más que según información de la Fiscalía se encuentra fuera del país.