Este lunes el Ministerio Público a través de la Fiscalía Contra la Corrupción solicita el desistimiento del caso denominado Pampa III, en donde denuncia al expresidente Jimmy Morales y los exministros Sandra Jovel y Luis Ralda de supuestamente buscar de forma anómala la adquisición de 2 aviones de combate Pampa III al gobierno de Argentina.

Según la fiscalía no se ubicaron indicios de delito, ya que la compra no se concreto y además no se comprobó que la visita del exmandatario haya sido directamente para adquirir las aeronaves sino solo una invitación de cortesía por parte del expresidente Mauricio Macri.

El Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha fijado la audiencia para desestimar el caso para el 2 de febrero de 2022.

*Con información de Sergio Osegueda