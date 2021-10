Fiscalía Contra la Narcoactividad sin ratificar denuncia contra «3 Kiebres»

La Fiscalía Contra la Narcoactividad, asegura que no han podido ratificar la denuncia contra el alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier conocido como 3 Kiebres, derivado de una serie de recusaciones contra el pesquisidor.

Desde el 11 de marzo pasado, la fiscalía contra la narcoactividad presentó una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, conocido como 3 Kiebres, señalado de supuestos actos de narcotráfico y otros supuestos actos ilícitos cometidos durante la realización de la pelea de boxeo que sostuvo con el alcalde de Mixco, Neto Bran.

Sin embargo, 7 meses después de presentada la petición, el Ministerio Público aún no logra ratificar la denuncia respectiva.

Según explica el jefe de la fiscalía, Gersón Alegría, a la fecha una serie de recusaciones y excusas no han permitido que el proceso de antejuicio contra Javier avance.

La primera acción que se presentó fue una excusa de la Sala de Apelaciones de Chiquimula, quienes se negaban a conocer el proceso aduciendo vulnerabilidad, sin embargo la petición fue rechazada y se confirmó a la sala como la encargada de decidir si le retira o no la inmunidad al alcalde.

La segunda acción es una recusación presentada en contra del juez de primera instancia penal de Chiquimula, quien fue designado como pesquisidor para analizar el caso y que indique si recomienda o no retirarle la inmunidad a Javier.

Según se informó, la abogada del jefe edil afirma que tiene amistad con el juzgador y eso impediría que este conozca el proceso, no obstante a la fecha aún no se ha conocido la recusación por lo que hasta que se confirme quien será el pesquisidor del caso, el proceso no podrá avanzar.