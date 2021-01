Fiscalía no entrega investigación del caso Libramiento de Chimaltenango

Según los plazos fijados hace 3 meses, hoy se vencía la posibilidad de entregar la investigación completa contra 14 implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango, sin embargo al momento en que la fiscalía contra la corrupción se presentó al juzgado de mayor Riesgo C a hacer entrega de la documentación, el personal de la judicatura indicó que no podrían recibirlo ya que el expediente no había sido trasladado de forma correcta por parte del juzgado tercero de primera instancia penal.

Ante esta situación, la nueva judicatura realizó las coordinaciones con el juzgado tercero para que finalmente entregaran el expediente correspondiente.

Por este mismo caso la fiscalía contra la corrupción presentó una solicitud de antejuicio contra el juez Mynor Moto a quien señala de la posible comisión de retardo de justicia al atrasar diligencias de investigación dentro del proceso.