Fiscalía solicita que se autorice extradición de Thelma Aldana

La Fiscalía de Asuntos Internacionales ha presentado al juzgado undécimo de primera instancia penal una solicitud para que autorice que Guatemala pueda pedir en extradición a Estados Unidos a la ex fiscal Thelma Aldana dentro del caso Edificio Zona 5.

Este jueves se conoció que la fiscalía de asuntos internacionales presentó al juzgado undécimo de primera instancia penal, ahora de extorsiones, una petición para que autorice que Guatemala pueda solicitar al gobierno de Estados Unidos que entregue en extradición a la ex fiscal general Thelma Aldana por su presunta vinculación al caso de la presunta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público en la zona 5 capitalina.

Según se indicó, la petición fue presentada el pasado 25 de noviembre ante la judicatura, sin embargo a la fecha no se ha dado a conocer si a esta se le da trámite o no, pues se debe fijar una fecha para una audiencia en la cual se debe discutir la petición, la que aún no ha sido programada.

Esta petición fue formulada en su momento por la fiscalía de asuntos administrativos a la fiscalía de asuntos internos del Ministerio Público en febrero de 2020, sin embargo no fue sino hasta el año pasado que finalmente la petición fue presentada ante el juzgado que conoce el caso.

Aldana es señalada dentro de este caso por la supuesta autorización de la compra de un edificio por 33 millones de quetzales que supuestamente se adquirió de forma anómala