Fiscalizan a funcionarios de Conred por uso de taller para vehículos personales

Diputados del bloque CREO, del Congreso de la República fiscalizan funcionarios de la Conred por el uso de un taller de la institución para reparaciones de vehículos personales.

Uno de los diputados del Congreso de la República que pertenece al bloque CREO, a principios de noviembre inició la fiscalización de uno de los talleres de vehículos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, pues existían denuncias en las que indicaban que en ese lugar se reparan vehículos que son ajenos a la institución.

Se logró evidenciar por medio del director de recursos humanos de la Conred, que el vehículo que ve en pantalla no es de Conred pero estaba siendo reparado dicha institución y pertenece al director administrativo Jorge Estuardo Mazariegos Gordillo.

«Aquí el director de Recursos Humanos vino a decir que hay que investigar si el abuso de autoridad por llevar a un vehículo personal a un taller del Estado; es increíble, pero cuando contratas a cuates, pues ni modo que vayas a castigar al cuate, entonces es el problema de contratar a gente por ser amigos», dijo el diputado Cristian Álvarez.

Además el diputado argumenta que su contratación habría sido anómala, pues no posee título a nivel universitario que le permita ocupar el cargo que ostenta actualmente, tal y como se establece en el reglamento de la institución.

«Continuando con la investigación es que el director Mazariegos no está graduado ni colegiado y no es un profesional de la economía, es decir es contratado por amistad. Y hoy no ha sido despedido casi a un mes luego de ser descubierto de que llevó su carro a reparar a este taller», explicó Álvarez.

El director de recursos humanos dijo que harán una investigación interna para tomar acciones contra los presuntos responsables. Sin embargo, al salir de la reunión no accedió a dar declaraciones a la prensa y se marchó.

El parlamentario también dijo que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas por las anomalías.