Florida se prepara para inundaciones y posibles tornados

La costa de Florida se está preparando para la tormenta tropical Eta después de que azotó los Cayos con marejadas e inundaciones que amenazan la vida.

La tormenta tocó tierra en Lower Metacumbe Key, el domingo por la noche, con vientos máximos sostenidos de 104 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Eta se convierta en huracán desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes a medida que avanza hacia la bahía de Florida.

Update: Tropical Storm #Eta has made landfall on Lower Matecumbe Key Florida at 11pm EST. The maximum sustained winds were 65 mph (100 km/h) with a minimum central pressure of 991 mb. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/FEQHejP1SF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020