Fórmula 1: Hamilton ganó el Gran Premio de Arabia Saudita

Lewis Hamilton ganó el domingo un Gran Premio de Arabia Saudita que se detuvo dos veces y de esta manera el campeonato mundial de Fórmula Uno va a un enfrentamiento final, una batalla entre el piloto de Mercedes y de Max Verstappen de Red Bull.

En una noche caótica en Jeddah, la carrera tuvo casi tantos giros y vueltas como la temporada, una montaña rusa con choques, autos de seguridad, banderas rojas, reclamos de conducción sucia, sanciones, colisiones e intercambios enojados con el director de carrera Michael Masi.

El siete veces campeón del mundo, Hamilton, se llevó el punto de bonificación por la vuelta más rápida para igualar con Verstappen con 369,5 puntos después de 20 carreras.

ONE RACE TO GO. ZERO POINTS IN IT.

Who wins?!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/6RfnXMutH7

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021