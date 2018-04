Esta fue la foto que hizo llorar a Kim Kardashian

La estrella de la farándula Kim Kardashian se conmovió hasta las lágrimas, tras compartir una foto en su cuenta de Instagram luego de una sesión.

Fue una actividad en la cual posó junto a sus hijos y su esposo Kanye West.

“No creo que puedan entender cuán difícil es tomar una buena foto familiar. Así estuvimos todos antes de que los tres pequeños comenzaran a llorar. Yo también lloré”, comentó en la red social.

Easter pics coming soon on my app! pic.twitter.com/VZB1lIBbvk

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 4, 2018