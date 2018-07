Francia derrota a Uruguay y confirma su candidatura para llevarse el Mundial

Con goles de Räphael Varane y Antoine Griezmann, Francia derrotó 2-0 a Uruguay en la primera llave de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

Los galos abrieron el marcador a los 39 minutos, tras un centro desde la derecha de Griezmann que el defensor del Real Madrid solo colocó dentro del arco de Fernando Muslera.

El meta charrúa fue protagonista del segundo gol, al atacar mal un disparo potente de Griezmann que se le coló en su portería a los 61 minutos.

Uruguay tuvo su mejor oportunidad en la cabeza de Martin Cáceres, pero el meta galo Hugo Lloris la rechazó de forma magistral a los 44.

Los uruguayos terminan así el sueño de mejorar la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010, cuando quedaron en cuarto lugar.

La falta de Edinson Cavani pesó en el ataque de los suramericanos, pues el delantero no pudo recuperarse de la lesión en su pierna izquierda.

Cavani tuvo un partido memorable en octavos contra Portugal, al marcar dos de las mejores joyas de la cita mundialista.

En su sustitución, Christian Stuani intentó aliarse con Luis Suárez en la ofensiva uruguaya, pero no logró cuajar en el combinado de “el Maestro” Washington Tabárez.

Francia, por su parte, se coloca poco a poco el letrero de serio candidato para llevarse el trofeo.

A los 69 minutos, el astro del PSG, Kylian Mbappé, fingió una falta de Christian Rodríguez, “el Cebolla”, por lo que fue amonestado con una amarilla.

Sentimos que siempre nos acompañan.

Sentimos su aliento cada partido.

Hoy más que nunca. Arriba la Celeste 🇺🇾 !! Uruguay noma!! 💪🇺🇾

We always feel you are with us.

We always feel your heat in each game.

Today more than ever. Arriba la Celeste 🇺🇾 !! Always Uruguay!!💪🇺🇾 pic.twitter.com/4R0QGp6vWN

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 6, 2018