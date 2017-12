El frío extremo en el norte está matando a los tiburones

Muchos en Estados Unidos y Canadá podrían estar soñando con pasar el Año Nuevo caminando felizmente en un paraíso invernal. Pero probablemente terminarán tratando de encontrar refugio del frío intenso.

En todo EE.UU., se espera que la víspera de Año Nuevo sea hasta 6 grados centígrados más fría de lo habitual este año (excepto en el suroeste, porque tienen suerte).

Una taza de agua lanzada hacia el aire frío ni siquiera tiene tiempo de llegar al suelo en Winnipeg, Canadá, antes de convertirse en un nevisca. Ahora, la verdadera pregunta aquí es, ¿dónde está el abrigo de este tipo?

Los canadienses se han enorgullecido siempre de vivir con frío, pero las constantes temperaturas bajo cero empiezan a ser demasiado para ellos y este viernes se han cancelado conciertos y cerrado estaciones de esquí por cuestiones de seguridad.

Las temperaturas casi alcanzaron los -50 grados Celsius en dos ciudades canadienses, Regina y Winnipeg, y en la capital, Ottawa, las autoridades anunciaron la cancelación de algunos de los espectáculos organizados para celebrar el 150 aniversario del país.

El torneo de hockey sobre hielo “Canada 150″, tradicionalmente disputado en un campo en el exterior frente al Parlamento, se cambió a un campo interior.

Hace tanto frío en Massachusetts que los tiburones están apareciendo en la costa de Cape Cod. El grupo Atlantic White Shark Conservancy informó que el miércoles se encontraron dos tiburones azotadores, “probablemente varados debido al frío”.

International Falls, Minnesota, estuvo más que a la altura de su apodo, la ‘caja de hielo’ del país registró esta semana un récord de 37 grados centígrados bajo cero. Watertown, Nueva York, cayó a 35 grados centígrados bajo cero el jueves. ¿Su antiguo récord? Menos 23.

Sí, esto ocurrió en Morley, Michigan, el 25 de diciembre.

I’ve been in some cold weather, but never cold enough to CRACK MY WINDOW. Sounded like a gunshot #ONWeather #Extremecold @weathernetwork #shareyourweather pic.twitter.com/NxBqUHPVH1

— 🏎🏁☃️❄️🌨🇨🇦 Cris (@mrsdrpepper76) 27 de diciembre de 2017