Nasa pospone de nuevo lanzamiento de Artemis I

La misión Artemis I sin tripulación está luchando contra problemas con la carga de combustible mientras se prepara para una segunda oportunidad para lanzarse en un viaje histórico alrededor de la Luna.

Poco antes de las 5:00 a. m. ET, los gerentes de la misión recibieron información meteorológica y decidieron continuar con la carga de combustible en el cohete. El reloj de cuenta regresiva se reanudó a las 7:07 a.m. ET.

Actualmente hay un retraso de 30 minutos debido a una fuga de hidrógeno líquido detectada en la cavidad de desconexión rápida que alimenta al cohete con hidrógeno en la sección del motor de la etapa central. Detuvieron el flujo de hidrógeno líquido, «cerraron la válvula utilizada para llenarlo y drenarlo, luego aumentaron la presión en una línea de transferencia terrestre usando helio para tratar de volver a sellarla», según la NASA.

Ese plan de solución de problemas no tuvo éxito y ahora el equipo está evaluando un tercer plan.

La ventana de lanzamiento se abre a las 2:17 p.m. ET y se cierra a las 4:17 p.m. ET del sábado. La cobertura en vivo de la NASA comenzó a las 5:45 a. m. ET en su sitio web y canal de televisión. En Guatemala estaba prevista para las 11 horas.

Este proceso ha retrasado al equipo, pero no está claro cuánto retraso causará en la cuenta regresiva porque es posible que puedan recuperarse algún tiempo después.

Mientras tanto, el oxígeno líquido continúa fluyendo lentamente hacia la etapa central. Ambos propulsores deben llenarse dentro de ciertas proporciones entre sí.

Actualmente, las condiciones meteorológicas son favorables en un 60% durante la ventana de lanzamiento, según la responsable de meteorología Melody Lovin quien prevé que el tiempo no sea un «obstáculo» para el lanzamiento.

El stack de Artemis I, que incluye el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión, continúa en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de Florida.

La misión Artemis I es apenas el comienzo de un programa que pretende regresar a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, aterrizar misiones tripuladas en Marte.

Si la misión logra el lanzamiento el sábado, realizará un viaje alrededor de la Luna y amerizará en el océano Pacífico el 11 de octubre. En caso de que no se logre, la misión Artemis I también podría lanzarse el 5 de septiembre.

En los últimos días, el equipo de lanzamiento se tomó el tiempo para abordar problemas, como las fugas de hidrógeno, que surgieron antes del lanzamiento planificado del lunes. El equipo también completó una evaluación de riesgos de un problema de acondicionamiento del motor y una grieta en la espuma que también surgió, según funcionarios de la NASA.

