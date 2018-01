Futbolistas sufren graves quemaduras por pirotecnia durante fiestas

Los accidentes pasan en cualquier momento y cuando menos se esperan. Los futbolistas Jurgen Damm (México) y Lucas Viatri (Argentina) sufrieron graves quemaduras en el rostro cuando manipulaban pirotecnia, en incidentes distintos, durante la fiesta de Año Nuevo, por lo que están en recuperación y fuera de toda actividad futbolística.

Damm, jugador de Tigres, se perderá el inicio del torneo Clausura 2018 debido a las quemaduras de primer grado que sufrió en el lado derecho de su rostro. El club de Monterrey informó en sus redes sociales que tendrá dos semanas de recuperación.

“Primero que nada le quiero agradecer a Dios porque realmente fue un milagro que todo esto no haya pasado a mayores. Ojalá que lo que me pasó a mí les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo. Me han ayudado bastante en estos momentos difíciles. Primero Dios regresaré pronto”, fue el mensaje que compartió Damm en Twitter.

Raza ya vi a Damm y gracias a Dios esta bien. Me pidió que les diera este mensaje. PD Por favor digan no a los cuetes!#FuerzaDamm ⚡️ pic.twitter.com/rPOgXgaEDn — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) 2 de enero de 2018

En Argentina

El futbolista Lucas Viatri, actual delantero del uruguayo Peñarol, también se recupera luego de sufrir graves quemaduras en el rostro cuando manipulaba pirotecnia.

La recuperación va bien. Ya falta menos. Gracias a todos por su apoyo”, escribió el jugador en Twitter junto a una fotografía suya donde se ven aún las huellas de quemaduras y una cicatriz en un párpado.

Si habrá que tener cuidado con la pirotecnia. Así quedó el rostro del jugador de Peñarol Lucas Viatri.

Tengan cuidado con los niños. pic.twitter.com/F72LM5hjQm — Fútbol.Uy (@FutbolUyy) December 31, 2017

Viatri sufrió la explosión en el rostro de un elemento de pirotecnia durante la noche de Navidad que pasaba en Buenos Aires, aunque el accidente trascendió en las últimas horas. La explosión le provocó quemaduras en el rostro, lesiones en los pómulos y un corte en el arco superciliar izquierdo.

El futbolista fue atendido por médicos de Boca Juniors, en donde jugó antes de su pase a Peñarol, aunque en Buenos Aires no se divulgó ningún parte sobre su estado de salud. Este martes, Edgardo Rienzi, médico de Peñarol, dijo que no se espera el regreso de Viatri a las canchas antes de fin de mes.

*Con información de Excelsior, ESPN y AFP

