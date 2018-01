Ronaldo Nazario: “En mi generación era más difícil ser el mejor”

Ronaldo Nazario de Lima, fue uno de los delanteros brasileños que brilló con su selección y equipos como Barcelona e Inter de Milán en Europa. Actualmente es embajador mundial del Real Madrid y durante una entrevista a Sport Bild analizó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ronaldo: “I dont want to belittle Messi & Ronaldo, but they fight for the title of the best in the world, while in my times there was Zidane, Rivaldo, Figo, me & Ronaldinho fighting for it. That was a generation in which being the best was far more difficult.” pic.twitter.com/lYVykpb7wE

