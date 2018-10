Este futbolista mexicano pasa de las burlas a ser modelo de revistas

Durante muchos años el futbolista Héctor Herrera sintió en carne propia los efectos de las burlas y comentarios pasados de tono, por cuenta de su apariencia, y tras haberse sometido a un par de cirugías estéticas para reducirse el tamaño de sus orejas y cambiar la imagen de su nariz, el jugador está muy contento con los resultados.

Y es que el cambio de look del mediocampista del Porto ha sido tal, que incluso acaba de posar como todo un modelo para la edición de octubre de la famosa revista GQ México, donde luce su nueva imagen.

“La imagen hoy en día es importante y creo que en el mundo se le da importancia de más, pero al final de cuentas lo más importante es lo que llevamos dentro y lo que uno puede ser como persona”, comentó el jugador en diálogo con GQ, donde confesó sentirse muy a gusto con su nuevo rostro.

“La cirugía no ha cambiado nada en mí, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con lo que me hice, no me siento peor o mejor, creo que he tomado la decisión correcta y si no me la hacía también era la decisión correcta. Si yo no fuera una persona famosa, nadie lo comentaría, es el precio que debemos pagar por la fama”, agregó el deportista, nacido en Baja California.

Por su parte, la publicación mexicana promocionó la sesión de fotos de Herrera, con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que compartieron un video: “Te presentamos nuestra portada digital de octubre. Héctor Herrera, el jugador mexicano más codiciado en Europa en estos momentos, habla de todo: su familia, Portugal y el cambio físico con el que rompió las redes. Descubre lo que ha vivido en los últimos meses en nuestras stories”.

