El futbolista más rico del mundo no es Messi ni Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano Ronaldo son los futbolistas más famosos y exitosos del mundo, pero no son los más ricos. Según la revista Forbes, Faiq Jefri Bolkiah, de 19 años, es el jugador con la mayor fortuna.

El joven juega en la reserva del Leicester City de la Premier League de Inglaterra, y es sobrino de Hassanal Bolkiah, uno de los hombres más ricos del mundo y Sultán de Brunéi, país asiático con al menos 430 mil habitantes, y enormes reservas de petróleo y gas natural.

De acuerdo con Forbes y el periódico inglés Mirror, Bolkiah heredará una fortuna familiar de US $20 mil millones. El futbolista que surgió de las inferiores del Chelsea llegó a gastar US $35 millones en un mes, entre autos de lujo, relojes y accesorios de oro blanco. Además posee tigres y leopardos como mascotas.

Aunque nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE.UU), su carrera la ha formado en el fútbol inglés. Comenzó en el Newbury y en 2009 ingresó en la academia del Southampton; cuatro años después, el Arsenal le ofreció su primer contrato, luego pasó al Chelsea y ahora es del Leicester.

Además, es un miembro importante de la selección de Brunéi, en la que ha marcado nueve goles en torneos oficiales. Además, es el capitán del combinado nacional.

Su padre, hermano del Sultán, es jefe de la Agencia de Inversiones de Brunei, que depende del Ministerio de Finanzas de esa nación asiática. Su progenitor celebró sus 50 años con un show privado de Michael Jackson, luego de abonar casi US $17 millones.

He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista”, expresó Faiq.