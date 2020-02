Gana 768 millones de dólares en la lotería y deja de cobrar el premio porque “no podía creerlo”

Manuel Franco, un joven latino de 24 años de edad que vive en West Allis, Wisconsin, no podía creer lo que veían sus ojos cuando comprobaba los resultados del tercer premio más grande de la lotería Powerball, en la historia de los Estados Unidos por 768,4 millones de dólares.

Todo comenzó cuando Manuel entró a una gasolinera y compró boletos de Quick Pick por un valor de $10.

El joven compraba la lotería desde que tenía dieciocho años. Al día siguiente del sorteo mientras estaba en su trabajo, revisaba los boletos con cuidado y fue cuando se percató de la agradable sorpresa, tenía en sus manos el boleto ganador.

«Es increíble, mi corazón comenzó a latir muy fuerte, grité durante 5 o 10 minutos», dijo el afortunado joven en el instante en que se percató de que era multimillonario.



Los nervios lo atacaron de inmediato y no sabía qué hacer. Decidió guardar los boletos en una caja fuerte en su casa, no quería perderlos ni que les pasara nada malo. Dejó de cobrar el premio de forma inmediata como cualquiera habría hecho, no lo cobró porque se quedó en shock.

“Tenía esa paranoia, cuando piensas que el mundo entero está detrás de ti. Pensé que había alguien detrás de mí todos los días. Es difícil vivir tu vida cuando tienes el boleto que todos quieren”, dijo Franco.

Una vez que se ganó el premio, Manuel fue de nuevo a trabajar, pero ese fue su ultimo día, ya no quiso regresar, y la verdad que no tenía ningún sentido que lo hiciera, con lo que se ganó ya no tendría necesidad de eso.

A pesar de lo emocionado que estaba Franco con su premio, no fue sino semanas después de haber ganado que fue a cobrarlo.



El sonriente joven comentaba lo mal que iban sus finanzas, y siempre le preocupó que antes de ganar la lotería que su cuenta bancaria siempre tuvo un saldo inferior a mil dólares.

El premio era de 768 millones de dólares si prefería recibir anualidades durante 29 años. Pero, también podía optar por 477 millones en efectivo, opción que escogió Franco.

En este caso, de acuerdo a lo dicho por fuentes oficiales, el estado se quedará con 36,4 millones y el gobierno federal retendrá 114,6 millones en impuestos, dejando a Franco con 326 millones netos.

«Estoy seguro que nunca me volverán a ver como alguien que fue a la bancarrota o no tiene dinero, nada de eso. Pienso vivir una vida normal tanto como sea posible», dijo el nuevo multimillonario.

Manuel piensa hacer algunas donaciones con su dinero, pero tiene claro que no permitirá que oportunistas quieran aprovecharse de su nueva condición.

«Estoy listo y sé decir no», dijo Franco.

Quiere también tomarse su tiempo e irse a algún lugar donde pueda reflexionar con su familia, y asegurarse de que dará un uso adecuado de su dinero.

La verdad es que este joven es bastante afortunado, según los expertos en materia de juegos de azar, la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería es de 1 en 292 millones.