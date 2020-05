Gato desaparece en la sotana de un sacerdote

Un sermón en línea que pronunció un clérigo británico de alto rango se descarriló cuando un gato intrépido vagó entre sus piernas y desapareció entre su sotana.



Robert Willis, el decano de Canterbury, se vio obligado a hacer una pausa en su discurso cuando la criatura atravesó la toma y desapareció bajo su sotana.

El video de la catástrofe del gato rápidamente se volvió viral luego de ser compartido por la Catedral de Canterbury.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW

— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020