George Floyd: condena de Derek Chauvin podría ser aún más larga

El juez que presidió el juicio de Derek Chauvin por homicidio dictaminó el miércoles que hubo cuatro factores agravantes en el homicidio de George Floyd, una decisión que permite al juez dictar a Chauvin una sentencia de prisión más larga.

Chauvin, expolicía de Minneapolis de 45 años, fue declarado culpable el mes pasado por dos cargos de homicidio no intencional y uno de homicidio accidental por arrodillarse sobre el cuello y la espalda de Floyd, esposado y tendido en la calle, durante 9 minutos y 29 segundos.

El expolicía podría ser condenado a 40 años de prisión por el homicidio no intencional en la comisión de delito grave, a 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y a 10 años por homicidio accidental. Al no tener antecedentes penales, las normas de Minnesota recomiendan unos 12 años y medio de prisión por cada cargo de homicidio no intencional y unos cuatro años por el de homicidio accidental.

En este caso, los fiscales del estado pidieron una sentencia más dura que la recomendada, citando cinco factores agravantes que, según ellos, se aplican. El abogado defensor de Chauvin, Eric Nelson, dijo que esos factores no eran aplicables.

El juez Peter Cahill dictaminó este miércoles que cuatro de los cinco factores estaban probados más allá de toda duda razonable.

Consideró que (1) Chauvin abusó de una posición de confianza y autoridad, y (2) trató a Floyd con especial crueldad.

«La lenta muerte de George Floyd que se produjo durante aproximadamente seis minutos de su asfixia posicional fue particularmente cruel en el sentido de que el Sr. Floyd suplicaba por su vida y estaba obviamente aterrorizado al saber que era probable que muriera, mientras que el acusado permaneció objetivamente indiferente a las súplicas del Sr. Floyd», escribió Cahill.

Cahill también dictaminó que (3) había menores presentes durante el delito, y (4) Chauvin cometió el crimen en grupo con la participación activa de al menos otras tres personas.

En cuanto al cuarto punto, el juez Cahill escribió que tres exagentes: Tou Thao, Thomas Lane y Alexander Kueng, participaron activamente en el incidente, pero no llegó a ninguna conclusión sobre su intención o conocimiento. Cada uno de ellos se declaró inocente de los cargos de complicidad.

Sin embargo, Cahill rechazó el agravante de que Floyd era «particularmente vulnerable», señalando que Floyd se había resistido inicialmente a la detención. También dictaminó que el hecho de sujetar a Floyd en posición boca abajo no creó una vulnerabilidad, sino que fue el mecanismo real de su muerte.

Chauvin renunció a su derecho a que el jurado decidiera los factores agravantes, y optó por que lo hiciera el juez Cahill. Su sentencia está fijada para el 25 de junio, y actualmente está recluido en el centro penitenciario de Minnesota-Oak Park Heights.

Es probable que las sentencias por los tres delitos se cumplan al mismo tiempo, no de forma consecutiva. «Por lo general, cuando un delincuente es condenado por múltiples delitos actuales… se presume que las sentencias son concurrentes», según lo dispuesto en las normas.

Chauvin también se enfrenta a otros problemas legales. Un jurado investigador federal acusó a los cuatro exagentes en relación con la muerte de Floyd, alegando que violaron sus derechos constitucionales, según documentos judiciales presentados en un tribunal federal de Minnesota.

Chauvin también fue acusado por un incidente en el que supuestamente usó fuerza irrazonable en un niño de 14 años de Minneapolis en septiembre de 2017, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

*Con información de CNÑ