Giammattei explica su advertencia sobre no visitar Mixco, Villa Nueva y Chinautla

El presidente Alejandro Giammattei, cuestionado por la prensa, se refirió de manera escueta a su solicitud de no visitar Villa Nueva, Mixco, Chinautla y la zona 18 capitalina.

Este domingo, en su mensaje diario sobre el COVID-19, el mandatario pidió a la población a que no visitara esos lugares, pero sin dar más detalles.

Este lunes al ser cuestionado por la prensa al finalizar un acto en Gualán, Zacapa, el mandatario explicó qué quiso decir.

«Hay un crecimiento de casos en esos municipios, todos están controlados, pero estamos advirtiendo a la gente de una alarma para que se guarde y se cuide», señaló.

El mandatario dice que la "alarma" sobre Mixco, la zona 18 capitalina y Chinautla, se debe a un crecimiento de casos en esos lugares, pero todos "están controlados".



Video: @LudvinTorres pic.twitter.com/MFdvyl7CBi — Canal Antigua (@CanalAntigua) May 4, 2020

Horas antes, el alcalde de Mixco, Neto Bran, recriminó en sus redes sociales a Giammattei.

«Ahora que fácil es decir no vayan a Mixco. Verdad Señor Presidente? Y porque no también informa que los casos positivos registrados, vienen de una maquila de la zona 4 de Mixco?? que para mi desgracia fue la única que no pude ir a inspeccionar, porque usted me mando a regañar», escribió Bran en Facebook.