Giammattei habla de «choque de intereses» tras no aprobarse estado de Calamidad

Tras la improbación del Estado de Calamidad, el presidente Alejandro Giammattei se pronunció al respecto en la reunión ordinaria del Conadur.

Tras conocerse sobre la improbación del Estado de Calamidad por parte del Congreso, el presidente Alejandro Giammattei se refirió al tema en la reunión ordinaria del CONADUR, donde mencionó que ha habido un choque de intereses, muchos de esos políticos mezquinos.

Además mencionó que seguirán trabajando con lo que tienen y que harán un esfuerzo para combatir la pandemia del COVID-19

El mandatario se refirió al sector privado en donde comentó que los empresarios se encontraban preocupados por paralizar el país y la recuperación económica y los criticó, ya que se debe priorizar la salud.

Para finalizar, el mandatario comentó que el próximo año no habrá muchas obras, ya que todo el esfuerzo se estará dirigiendo al Ministerio de salud, máxime cuando la gente no se está cuidando y responsabilizó nuevamente a la población por no seguir las medidas de bioseguridad.