Giammattei prepara destituciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Luego de ser reconocido como comandante general del Ejército, Alejandro Giammattei habló de diferentes temas en conferencia a la prensa.

Comisión anti corrupción

El Presidente dijo que ya existe el acuerdo para crear la Comisión anti corrupción que tendrá un elemento «novedoso», a su criterio.

«Una sección se encargará del análisis de los casos de corrupción, para que proponga cómo lograr que no se repitan», dijo.

Giammattei aseguró que «de nada sirve» encarcelar a corruptos, si al día siguiente hay otros generados por el sistema; por ello, la instancia buscará proponer leyes y otros para corregir el sistema de gobierno.

«Incorporamos a la PGN para que recupere el dinero que fue robado a los guatemaltecos», señaló.

Agregó que en los próximos días se conocerá el nombre del director ejecutivo de la instancia y a un directorio que estará para apoyarlo.

Investigará destituciones y acciones contra manifestantes

En cuanto a las acciones contra manifestantes en la juramentación de Jimmy Morales, Giammattei desligó a su gobierno, pues aún no «habían juramentado» a los nuevos Ministros.

«Yo no tengo injerencia en el Parlacen si al final lo juramentaron, y lo que puedo decirles es que no seré tapadera de una cloaca; si hay hechos ilícitos los denunciaremos, pues no queremos ser cómplices», dijo.

Dijo que ordenará una investigación pues cerca de la toma de posesión, destituyeron a funcionarios en Gobernación, además confirmará si se violaron los protocolos de seguridad durante la protesta por juramentación de Morales al Parlacen.

Usará la Guardia Presidencial

En cuanto a la desaparición de la SAAS, explicó que la «liquidarán», por haber sido un «nido de derroche».

«Creemos que tiene personal exagerado; hay 1,250 personas trabajando. Hallamos que expresidentes ya fallecidos tenían seguridad», señaló.

Agregó que Morales se recetó 18 elementos de seguridad, lo cual le parece demasiado.

Giammattei dijo que recortará plazas laborales, y tomará a la Guardia Presidencial del Ejército al servicio de su seguridad.

«Esto solo en cuanto se instala una nueva entidad que garantice la seguridad de los mandatarios, con eficiencia y sin corrupción», explicó.

La Guardia Presidencial es una fuerza élite del Ejército que apoyaba en formar el tercer anillo de seguridad de un mandatario nacional, durante un acto público y multitudinario.

Durante el gobierno de Colom, se enfocó en acciones anti drogas.

Descarta influir en Directiva del Congreso

Además, desmintió que hayan influido en la conformación de la Directiva del Congreso, y que lo que existió, fue la unión de varias bancadas que buscaron «hacer frente» a la fuerza mayoritaria en el Parlamento, en manos de la UNE.

También dijo que derogará varios acuerdos, sobre todo por ser inconstitucionales.

Designados en Cancillería, en la mira

Giammattei resaltó también que tiene un listado de 12 funcionarios de Cancillería a los que destituirá.

«Allí reglamentaron una ley, y por lo tanto es nulo ipso jure. En esa línea, aprobaron gastos y por ello solicitaremos a la Contraloría que investigue eso para conocer responsabilidades», aseguró.

Antes de dejar el cargo, la ex canciller, Sandra Jovel, elaboró un acuerdo sobre designaciones de diplomáticos y su estancia que favoreció a varios de sus allegados.

Este impide que sean destituidos durante 3 años.

Sin embargo, Giammattei agregó que no removerá trabajadores del gobierno sin fundamento.

