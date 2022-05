Giammattei se reúne de nuevo esta semana con candidatos a Fiscal General

Esta semana el presidente Alejandro Giammattei iniciará la segunda jornada de entrevistas con los seis aspirantes al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

Tras finalizar la primera ronda de preguntas del presidente Alejandro Giammattei a los seis aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el mandatario guatemalteco estará realizando la segunda jornada de entrevistas pero esta vez para tener un diálogo con los aspirantes para aunar más en sus planes de trabajo.

Según lo informado por el Ejecutivo, el presidente Giammattei realizará esta segunda jornada de entrevistas antes de tomar una decisión que debe ser antes del 16 de mayo para que el 17 sea juramentada la persona electa y el 18 de ese mismo mes tome el cargo para el periodo 2022-2026.

A pesar de lo anunciado, aún no se tiene claro cómo estará siendo la metodología para la segunda jornada de entrevistas, quiere decir que no hay hora ni fecha, solamente se sabe que iniciará esta semana. Se le ha consultado a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en torno al calendario de entrevistas pero aún no han brindado mayor información.

El presidente tomará la decisión de quién estará al cargo del Ministerio Público para los próximos cuatro años entre los siguientes aspirantes:

Henry Alejandro Elías Wilson

Darleene Apolonia Monge Pinelo

María Consuelo Porras Argueta

Néctor Guilebaldo De León Ramírez

Jorge Luis Donado Vivar

Gabriel Estuardo García Luna

En ocasiones anteriores el portavoz presidencial ha dicho que persisten presiones y preocupaciones para la elección a Fiscal General del MP, esto sin ahondar en detalles de grupos u organizaciones.