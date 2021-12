Giran segunda orden de captura contra ex fiscal Juan Francisco Sandoval

El juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal decidió girar una orden de captura en contra del ex fiscal Juan Francisco Sandoval por supuestos señalamientos de generación de impunidad en acuerdos de colaboración eficaz.

El Ministerio Público informó este martes que el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal, a cargo de la juez Mayra de León, ha girado una nueva orden de captura para el ex jefe de la fiscalía especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, al señalarlo dentro de un caso donde se asegura este pudo haber generado impunidad al suscribir acuerdos de colaboración eficaz anómalos.

Según el comunicado del ente investigador, es la fiscalía de asuntos internos quien ha dado seguimiento a la denuncia presentada donde se tienen adelantadas investigaciones en las que se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdo de colaborador eficaz en fraude de ley posiblemente para generar impunidad y menos cavar los recursos del estado de Guatemala.

Aunque se solicitó mayor información sobre el proceso, se indicó que el proceso ahora se encuentra bajo reserva judicial.

No obstante, se trata de una carpeta judicial abierta desde el año 2017, en donde la fundación contra el Terrorismo denunció a Sandoval por supuestas anomalías detectadas en los dos acuerdos de colaboración realizados con empresarios de la constructora brasileña Odebrecht, en donde aseguran que el ex jefe de la FECI había impedido que dichas personas declaradas culpables devolvieran al estado de Guatemala el dinero que este pago por la construcción de la carretera CA-2 Occidente, la cual no se realizó.

Aunque Sandoval ya había sido escuchado en primera declaración por el entonces juez tercero Mynor Moto, no se llegó a una resolución del caso pues derivado de una recusación presentada contra el juzgador, el caso se detuvo hasta que una sala de apelaciones resolvió dar la razón al ex fiscal y trasladar el expediente a manos del juzgado cuarto, donde hace un mes la juez Mayra de león resolvió no permitir que la abogada Claudia Gonzalez fungiera como mandataria de Sandoval.

De acuerdo a lo señalado por el ministerio público, la nueva orden de captura contra el ex fiscal es por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, fraude y conspiración.

Esta es la segunda orden que pasa contra Sandoval, pues hace cuatro meses el juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal giró una orden de aprehensión en su contra en un caso que se encuentra también bajo reserva.