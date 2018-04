Jimmy Morales inicia gira departamental para explicar consulta popular

El presidente Jimmy Morales inició este 3 de abril una gira por 14 departamentos del país para socializar con la población la importancia de la consulta popular sobre el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, que se llevará a cabo el próximo 15 de abril. No se han dado a conocer detalles sobre las actividades y lugares que visitará.

De acuerdo con la publicación de la agencia gubernamental, Morales pretende motivar la participación ciudadana en la consulta popular a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se desconoce cuáles son los departamentos que visitará el mandatario. Sin embargo, la gira comenzó este 3 de abril en Sololá. En dichas actividades también se prevé que participe Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores.

No estamos peleando con Belice, estamos reclamando nuestro derecho histórico. Debemos decirle al mundo que buscamos una solución pacífica”, señaló el mandatario durante su discurso.

Canal Antigua Digital trató de obtener información del vocero presidencial, Heinz Hiemann, acerca si este tipo de campaña le corresponde al Organismo Ejecutivo, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Tampoco se obtuvo respuesta por parte de la Cancillería.

Motivar a la ciudadanía no es problema, lo que no pueden hacer los funcionarios públicos, por ley, es inducir al sí. Si ahora el Ejecutivo también motiva la participación, me parece excelente”, manifestó María Eugenia Mijangos, presidenta del TSE.