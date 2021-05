Glenn Close revela cómo fue pasar su infancia en una secta

Glenn Close ha decidido hablar sobre el trauma con el que ha vivido durante décadas después de pasar su infancia creciendo en una secta.

En la nueva serie de Apple TV + The Me You Can’t See, la actriz nominada al Oscar, de 74 años, reveló que su padre William Taliaferro Close, se unió a un grupo religioso conservador, Moral Re-Armament, en 1954 cuando tenía 7 años.

Close dijo que su padre se involucró tanto en la organización que trasladó a la familia a la sede del grupo en Suiza, donde permanecieron durante 15 años antes de que ella estudiara la universidad en Virginia cuando tenía 22 años.

«Era básicamente un culto», dijo Close en el episodio final de la serie documental sobre salud mental de Oprah Winfrey y Prince Harry a través de Entertainment Tonight. «Todos decían las mismas cosas y había muchas reglas, mucho control. Fue realmente horrible».

Close dijo que el tiempo que pasó en el culto dañó su capacidad para tener relaciones duraderas.

«Debido a la devastación emocional y psicológica de la secta, no he tenido éxito en mis relaciones ni en la búsqueda de una pareja permanente y lamento eso», reveló. «Creo que es nuestro estado natural estar conectados de esa manera. No creo que nunca cambies tus malos hábitos, pero al menos puedes ser consciente de ellos y tal vez evitar situaciones que podrían hacerte vulnerable, especialmente en las relaciones».

«Es asombroso que algo por lo que pasaste en una etapa tan temprana de tu vida todavía tenga tanto potencial para ser destructivo», agregó Close. «Creo que eso es un trauma infantil. Estoy psicológicamente traumatizada».

Un momento de temor por su hermana

Close también abordó las enfermedades mentales dentro de su propia familia, en particular su hermana Jessie Close y su sobrino, Calen Pick.

La actriz recordó a su hermana pidiendo ayuda cuando estaban en la casa de su familia en Wyoming.

«Recuerdo que sus hijos ya estaban en su auto y ella se acercó a mí al otro lado del camino de entrada y me dijo: ‘Necesito ayuda. No puedo dejar de pensar en suicidarme'», dijo Close sobre Jessie. «Para mí, fue un shock».

Al final, Jessie recibió ayuda, y Close dijo: «Terminó en el Hospital McLean, un hospital psiquiátrico en Massachusetts, la llevé allí. Finalmente, a los 50 años, fue diagnosticada correctamente como bipolaridad, con tendencias psicóticas».

Close agregó: «Jessie me dijo que tenía miedo de que si otros padres se enteraban de que tenía bipolaridad no permitirían que sus hijos jugaran con su hija».

En 2010, la actriz de Hillbilly Elegy cofundó la organización sin fines de lucro, Bring Change To Mind, con el compromiso de crear conciencia y acabar con el estigma y el silencio que rodea a las enfermedades mentales.

Ella le dijo a PEOPLE a principios de este mes: » No puedes resolver problemas a menos que comiences a hablar de ellos , y no a susurrar. Eso lo cambia todo».

En los últimos años, mientras veía a Jessie y Calen compartir sus historias, la actriz dijo que se sintió inspirada por su honestidad.

«Que hablen públicamente en una plataforma nacional sobre lo que realmente vivieron, eso es valor puro», dijo Close. «Y han sido mis héroes, aunque esa es una palabra usada en exceso, realmente lo son», culminó.

*Con información de People