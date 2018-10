Gloria Trevi conmueve con su testimonio en los LAMA 2018

Gloria Trevi protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Latin American Music Awards (LAMA) 2018, al pronunciar un emotivo discurso sobre el tiempo que estuvo en prisión, además de hacer un reclamo por la violencia en que viven muchas mujeres.

“Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes; los que no me conocen seguramente escucharon miles de historias de mí”, comenzó Trevi ante los asistentes del Dolby Theatre en Hollywood, California.

Resurge como el ave Fénix

La cantante hizo un reclamo por la manera en que fue atacada su imagen cuando se le acusó y arrestó bajo cargos de secuestro y corrupción de menores. Asimismo, se refirió a la relación que sostuvo con Sergio Andrade, la cual calificó de abuso.

“Él no fue mi creador ni mi descubridor, porque con él y sin él, he demostrado que yo soy Gloria Trevi”, afirmó la cantante, lo que provocó que todo el auditorio se pusiera de pie para aplaudirle.

Hoy @GloriaTrevi ha hecho historia debido al PODEROSO discurso que dio en los @LatinAMAs donde, como pocas veces; abrió su corazón, expuso su historia, denunció el abuso al cual fue sometida y se sinceró relatando duro que le ha sido poderse mantener a pesar de señalamientos. pic.twitter.com/kNLivbivi2 — TreviGlobal (@TreviGlobal) 26 de octubre de 2018

Alza la voz en nombre de víctimas

“Este es un momento histórico para las mujeres en el mundo, y la mejor manera de agradecer a Dios, a mi público, mi hija, amigas, a mis fans. Es mostrarles que yo estoy aquí con vida y de pie, contando mi historia”, manifestó la artista.

“Esto tiene que terminar. Deben enfrentar a su abusador. Esta noche les confieso mi vida por ellas, por esta noche y para siempre, ellas soy yo”, declaró la intérprete sobre la violencia que sufren muchas mujeres.

Acto seguido, Gloria se sentó frente al piano del escenario e interpretó el tema “Ella soy yo”, en cuya letra la artista plasmó parte de su vida y que compuso como un discurso de fuerza para el empoderamiento femenino.

