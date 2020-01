Gobierno aún desconoce anexos de acuerdo migratorio con EE.UU.

Presidente aseguró que no han recibido los anexos del Acuerdo Migratorio, incluso, denunció que Ex Canciller al parecer pretendió entregar el mando sin presencia de Ministro entrante.

De acuerdo con el Presidente Alejandro Giammattei, aún no conocen los anexos del Acuerdo Migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos el año pasado.

Según dijo, este documento no ha sido localizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El mandatario incluso, dijo que la Ex Canciller, Sandra Jovel, al parecer intentó entregar el mando en ausencia del Canciller Pedro Brolo.

Con relación a estas afirmaciones, la Ex Canciller Sandra Jovel, se pronunció en su cuenta de Twitter.

“Dada las declaraciones hechas por el señor Presidente el día de hoy y sin el afán de politizar y crear polémica, me permito informar que ayer la Directora General me instruyó no presentarme a la Cancillería. Adjunto comunicación.”

Además, dijo que la oficina de Casa Presidencial la dejaron hecha todo un desastre.

Recordemos que en el último gabinete de gobierno del ex presidente Jimmy Morales, se afirmó que los anexos del Acuerdo Migratorio sería entregado a las nuevas autoridades, sin embargo, esto no se hizo.

