Gobierno de Honduras señala que la contaminación en el Río Motagua no se ha resuelto

En los últimos años, la basura que arrastra el río Motagua ha provocado problemas ambientales en las playas de Honduras. Incluso ha ahuyentado al turismo en aquel país. Honduras exige a Guatemala que resuelva ese problema.

El gobierno de Honduras sostiene que la colocación de biobardas en el Río Motagua no es funcional ya que solo retienen desechos durante la época seca mas no en la lluviosa por lo cual no es una solución efectiva.

Honduras explica que el impacto negativo de la contaminación afecta en su zona marino-costera dañando el desarrollo del turismo, economía, ambiente y en general de desarrollo de las comunidades.

En el comunicado, Honduras señala que la contaminación que llega a la Bahía de Omoa proviene del río Motagua. El documento fue emitido tres días después de que el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas, declaró en conferencia de prensa que el problema del Motagua estaba resuelto.

Sergio Izquierdo, director de la Organización Rescue the Planet, hace un llamado al Congreso de la República de Guatemala y al MARN para legislar a favor de todos los guatemaltecos y el mundo, prohibiendo el plástico de un solo uso como lo han hecho vecinos países como Costa Rica, México, Panamá, Belice, entre otros.

Redacción / Renato Martínez