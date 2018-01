¡Estados Unidos se congela! 12 mueren por frío brutal

Al menos 12 personas han muerto en Estados Unidos durante las últimas horas por las bajas temperaturas extremas reporta CNN en español. Una mujer de 27 años fue encontrada sin vida en la orilla del lago Winnebago cuando salió a fumar. Se trata de Lindsey Klima una de las seis víctimas relacionadas con el clima brutal en Wisconsin.

Otras dos personas perdieron la vida en Dakota del Norte y Missouri, mientras que en Texas, fallecieron cuatro más por estar expuestos a las condiciones climáticas.

Para este 3 de enero, se espera que la tormenta invernal se fortalezca rápidamente y avance hacia el noreste, por lo que las autoridades instan a las personas a quedarse en casa ya que millones de personas se enfrentarán a temperaturas bajo cero.

Por primera vez en años, algunas partes del sureste como Florida, Georgia y las costas de Carolina tendrán nieve. En Tallahassee, Florida, se espera hasta una pulgada de nieve y hielo para los próximos días. Muchas escuelas cancelaron clases y las oficinas del gobierno cerraron por precaución.

El gran frío transformó una fuente de Pensacola, Florida en una escultura de hielo, como sucedió en las cataratas Horseshoe en Niágara, Ontorio, donde el agua se congeló y formó varias porciones de nieve.

En Nueva York, las temperaturas seguirán bajando. Para el viernes y sábado las temperaturas serán de -10 y -12 grados Celsius, mientras que las temperaturas bajas en ambos días alcanzarán los -16 grados Celsius. Bajo estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que será fácil sucumbir a la hipotermia y solo unos minutos afuera con la piel descubierta pueden provocar congelación.

If you notice someone with warning signs of hypothermia, get them to a warm place right away. Protect yourself from the cold this winter at https://t.co/Bsd01WbkDW #WinterSafety pic.twitter.com/WppQUNiKBM

— NWS (@NWS) 2 de enero de 2018