¿Goofy es un perro o una vaca? ¡Disney al fin dice la verdad!

Uno de los misterios más nombrados de Disney ha sido revelado ¿Qué animal es Goofy? Muchos viven engañados pensando que se parece a una vaca.

Lo lógico siempre fue que Mickey era un ratón, Donald un pato y Pluto un perro, lo teníamos claro incluso cuando éramos pequeños.

Aunque muchos de los personajes no se parecen a los animales reales, una que otra semejanza abarcan.

Pero en relación Goofy, no fue tan sencillo como los personajes que lo rodeaban, siempre había sido un misterio, hasta ahora.

Millones comparaban al personaje con Pluto, alegando que ambos eran perros, pero no con la misma capacidad intelectual.

La caricatura del personaje se creó en el año 1932 en uno de los cortos de Disney con el nombre inicial de Dippy Dawg.

Y este segundo nombre no puede significar otra cosa que ‘dog’ (perro en inglés).

Y todo se volvió un debate desde entonces, ya que muchos aseguran que de perro tiene más bien poco.

Un usuario de Twitter ha reabierto la cuestión al publicar un vídeo en el que busca qué animal es Goofy en Google y la respuesta le dejó estupefacto: se trata de una vaca.

Según comparte otro usuario de Twitter, ni siquiera Wikipedia lo tiene claro.

Ya que en la descripción general de Goofy lo cataloga de vaca y en la parte de la derecha, de perro.

Aunque tampoco es que la ‘enciclopedia libre’ haya sido nunca una fuente fidedigna, precisamente.

Ante tanto misterio, Disney ha hecho el favor de calmar la curiosidad: «Estamos contentos de aclarar este debate», declara su cuenta oficial de Twitter. «Goofy es definitivamente un perro».

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019