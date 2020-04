Grababa un baile para TikTok y apareció un extraño (y misterioso) fantasma de fondo

Un usuario de TikTok compartió un video suyo bailando una coreografía de la canción Say So de Doja Cat. Sin embargo, la grabación se viralizó en esta plataforma digital por la aparición de un fantasma allí.

“Lmao, estoy solo en casa, así que aprendí un baile TikTok. Te amo Doja, pero ¿a qué se ha convertido mi vida?”, expresó el joven. En uno de los comentarios, un seguidor observó la actividad paranormal y sorprendió a todos.

“La CANTIDAD DE ANSIEDAD que tengo de su video. Es alguien que literalmente asoma la cabeza para MIRARTE”, aseguró. Esta “cabeza fantasma” aparece casi sobre el final del video asomándose por la escalera como si estuviera controlando y rápidamente vuelve a desaparecer.

La publicación de este joven recibió miles de reproducciones en esta red social que se ha convertido en un éxito total, desbancando a WhatsApp como la aplicación más descargada del mundo.

¿Era un fantasma o fue todo guionado?

Pese a que muchos usuarios mostraron su asombro ante esta actividad paranormal, otros tantos descreyeron que sea real: “Ok, el hecho de que tuviera que publicar ‘Estoy solo en casa’ y hacer este baile antiguo realmente me hace sentir que todo está en escena”.

Tal fue el debate que se generó que algunos le brindaron algunas recomendaciones: “¡Bro llama a la policía o alguien y registra la casa! Especialmente ahora no es raro que la gente viva en ella”.

La respuesta de Rueben no tardó en llegar, claro. «Después de ver de vuelta el video me duele el estómago y anoche me costó muchísimo dormir«, escribió en su cuenta de TikTok. La pregunta, no obstante, permanece: ¿se trató de un fantasma?