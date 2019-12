Graban fuego saliendo de un motor de United Airlines

Un vuelo de United Airlines que partió de San Diego, California, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en Albuquerque después de que se vieron llamas saliendo desde uno de los motores del avión.

El vuelo con destino a Chicago aterrizó de manera segura en Nuevo México el lunes temprano y United organizó un avión diferente para llevar a los clientes a su destino, dijo la compañía en un comunicado a CNN.

Uno de los pasajeros, Thomas Chorny, grabó un video del incidente mientras estaba sentado en el asiento 34F con una vista del ala derecha.

Strange to sit there & think ‘What if this is it?’ To just sit there & accept the potential fate that seems to be a possibility & not tell the sleeping people all around you. No need to panic the others. I’m a pretty calm person but took me a while to stop the shakes & trembles. pic.twitter.com/4rWfNvFhBM

— Thomas Chorny (@SteepleCoach) December 16, 2019