Grammy 2018: “Despacito” se fue sin trofeo a casa

Tres consagrados músicos latinoamericanos, Shakira, Residente y Rubén Blades, conquistaron este domingo 28 de enero en los Grammy, mientras que Despacito de Luis Fonsi y el reguetonero Daddy Yankee no ganó en ninguna de las categorías en las que estuvo nominada.

Despacito, tema que hizo bailar a todo el planeta en 2017 a pesar de ser cantada en español, estaba nominada en tres categorías: grabación del año, que reconoce a la mejor canción; canción del año, que premia al compositor, así como mejor actuación de dúo o grupo.

La 60 edición culminó con Bruno Mars como gran triunfador de la noche. El hawaiano se llevó los trofeos a canción del año por That´s what I like, Grabación del año por 24K Magic y álbum del año por este mismo disco.

El gran favorito de la gala era Jay-Z, quien tenía ocho nominaciones. No ganó en ninguna categoría.

A pesar de no ganar, la presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee era de las más esperadas por el público latino, pues de haberse alzado con el premio Grammy el tema se hubiera convertido en la primera canción en español en triunfar en la historia de la reconocida gala musical.

Acompañados por un gran cuerpo de baile, y con una breve participación de la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera, los astros boricuas encendieron a los presentes en la audiencia, algunos de los cuales filmaron la actuación con sus celulares mientras coreaban el tema desde sus asientos.

La industria musical estadounidense escogió así premiar a grandes músicos que ya han ganado varios Grammy, aunque el puertorriqueño Residente nunca lo había hecho como solista, sino con su extinta y exitosa banda Calle 13.

El Dorado, de Shakira, que se alzó con el Grammy al mejor álbum pop latino, tiene una mayoría de canciones en español y es una carta de amor a su pareja, el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. La colombiana no viajó a Nueva York a recibir su premio.

Thank you for this Grammy#GRAMMYs pic.twitter.com/tth4lZeMRZ

— Shakira (@shakira) January 28, 2018