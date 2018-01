Lo que debes saber de los #Grammy2018 y “Despacito”

Tres álbumes de hip hop aspiran al Álbum del Año, el mayor premio de la industria de la música estadounidense.

Por primera vez ningún hombre blanco ha sido nominado a este premio, donde “4:44” de la estrella del rap Jay-Z compite contra álbumes de los raperos Kendrick Lamar y Childish Gambino, así como contra Bruno Mars, que ha resucitado el funk, y una única mujer, la joven neozelandesa y prodigio del pop, Lorde.

Los Grammy serán entregados excepcionalmente este año en Nueva York, hogar de Jay-Z, para marcar la 60ª edición de los premios tras 14 años en Los Ángeles.

Entre el reguetón y el rap, el hit viral bailable en español “Despacito”, que se mantuvo en el tope del Hot 100 de Billboard durante 16 semanas consecutivas, un récord histórico, aspira por su lado a otros tres premios.

Honored that the @RecordingAcademy asked me to perform at the #GRAMMYs. Looking forward to celebrating on Jan. 28! Latinos! 🔥🔥🔥We are making HISTORY!

— Daddy Yankee (@daddy_yankee) 10 de enero de 2018