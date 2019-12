Greta Thunberg: datos que no sabías de su vida cotidiana

Greta Thunberg ha sido nombrada la persona del año de la revista Time.

“Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”, escribió TIME en su perfil de Thunberg, que resultó elegida entre un grupo que incluía a Nancy Pelosi, el informante del caso de Ucrania, los manifestantes de Hong Kong y a Donald Trump.

Fue precisamente el presidente de Estados Unidos quien se burló de ella durante la asamblea de la ONU en Nueva York en septiembre (aunque no ha sido el único, pues el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la llamó “mocosa”).

“Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo verla!”. Con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló en su cuenta de Twitter de una niña que lo fulminó con su mirada —sus cejas estaban tan arqueadas como un arco antes de lanzar un flecha— cuando lo vio en Nueva York.

Pero a Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, nacida en Estocolmo, Suecia, el 3 de enero de 2003, le cuesta ver un futuro brillante y maravilloso.

Greta le dijo a The New York Times que sólo hablaba lo que era necesario, pero cuando habla, como esta semana ante la ONU, sus palabras son tenebrosas: “Ustedes me han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías”.

O como lo dijo antes, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza: “Quiero que sientan pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. […] quiero que actúen como si la casa estuviera en llamas, porque está en llamas”.

A los 11 años de edad, Greta Thunberg cayó en una depresión tan fuerte que dejó de comer y, según una entrevista que le dio a The New York Times, su cuerpo dejó de crecer.

En 2018, le contó a Christiane Amanpour, de CNN, que esa depresión se debió a que, por cuenta de sus profesoras de colegio se enteró de que existía algo llamado “cambio climático” y, desde entonces, su vida y la de su familia dio un giro radical: se volvieron veganos –aunque Greta le contó a The New York Times que su mamá a veces come queso en las noches, “para que yo no pueda verla”– y dejaron de volar en avión –por cuenta de la huella de carbono–, algo que afectó en gran medida la carrera de su mamá.

Greta es la hija mayor de dos del actor sueco Svante Thunberg y de la cantante de ópera Malena Ernman, que representó a Suecia en el exitoso show de televisión Eurovision Song Contest 2009 en Moscú –su canción más popular es La Voix–.

Por ello, para Ernman es un gran sacrificio el no poder volar para hacer sus presentaciones musicales, como le dijo Greta a Amanpour en su entrevista en 2018.

*Con información de CNN

