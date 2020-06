Guardiola ya piensa en el sustituto de Agüero frente al Real Madrid

La presencia del Kun Agüero en la vuelta de octavos de Champions ante el Real Madrid, no es segura, por lo que el técnico Pep Guardiola ya baraja nombres para ocupar el lugar del argentino.

La vuelta de octavos se disputará en agosto, y el Manchester City ve con preocupación que Agüero esté listo para el partido, luego de la operación en la rodilla.

La lesión del argentino se verificó luego de la goleada al Burnley, y tuvo que viajar a Barcelona para ser intervenido.

Guardiola dispone de tres jugadores para suplantar al delantero, lo cual es difícil, tomando en cuenta que el Kun es el máximo goleador de la historia del club y de esta temporada en la Premier.

Gabriel Jesús sería el primero en la lista de reemplazos, pues ya tuvo buenos réditos contra el Madrid, al lograr el empate en la ida y provocar la salida de Ramos.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020