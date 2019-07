«Confío en que Guatemala firme el acuerdo de tercer país seguro», dice Kevin McAleenan

Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., afirmó que «confía» que Guatemala firmará el acuerdo sobre tercer país seguro.

En entrevista a un canal estadounidense, McAleenan, dijo que espera que Guatemala acepte el acuerdo cuando termine su «proceso gubernamental interno» el cual respetan.

“No tenemos indicios de que Guatemala esté retirándose de un acuerdo de cooperación para manejar los casos de asilo en la región», dijo en la entrevista McAleenan.

I was in Guatemala today for productive discussions with my counterparts, Ministers Degenhart, Pacheco, and Rivas. Robust security cooperation with our partners in the Northern Triangle is essential to stem the flow of irregular migration and combat human smuggling. pic.twitter.com/8el94LM48M

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) June 27, 2019