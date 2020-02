Guatemala afina los últimos detalles para el premundial de béisbol a celebrarse del 21 de febrero al uno de marzo en Honduras y Nicaragua.



La disputa de cuatro cupos para la Copa del Mundo Sub-23 de México 2020 tendrá lugar en Honduras y Nicaragua, entre el 21 de febrero y el 1 de marzo, y reunirá a las selecciones de la categoría de doce países de las regiones de Centro, Sudamérica y el Caribe.



Para Guatemala, como parte del grupo B del clasificatorio, la competencia estará localizada en el estadio “Chochi” Sosa, en Tegucigalpa, y sus rivales serán Argentina, Colombia, Cuba, Panamá y la novena local.



En la búsqueda de hacerse con una de las plazas para la cita mundialista, la selección nacional estará conformada por 24 peloteros, entre ellos varios con importante experiencia en las Ligas Mayor y BIG, y gran recorrido en el cuerpo de entrenadores.



El calendario de Guatemala

– Viernes 21 de febrero vs. Colombia

– Sábado 22 de febrero vs. Cuba

– Domingo 23 de febrero vs. Honduras

– Lunes 24 de febrero vs. Panamá

– Martes 25 de febrero vs Argentina



La nómina nacional está integrada por; Diego Estuardo Amado, Alejandro Amézquita, Jorge Coronado, Carlos Barrios, Sergio Barrios, Maverick Briceño, Jonathan de León, Davis Esquivel, José Carlos Estrada, Mynor Flores, Javier García, Oscar García, José Hernández, Jorge Hernández, Diego López, Antony Martínez, Diego Martínez, Paolo Mayo, Juan Carlos Muñoz. Carlos Reynoso, Erick Rojas, Oscar Ruiz, Vinicio Samayoa y Jarlin Tecú.