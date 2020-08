Guatemala con rivales accesibles en la ronda preliminar para el Mundial de Qatar 2022

La Selección Nacional de fútbol de Guatemala conoció a sus rivales en la ronda preliminar para el Mundial de Qatar 2022.

Guatemala se enfrentará a Curazao, San Vicente y las Granadinas, Cuba y Las Islas Vírgenes Británicas en el Grupo C.

La primera ronda se compone de 6 grupos en donde figuran como cabezas, El Salvador, Canadá, Panamá y otros rivales que se perfilan fuertes en esta fase.

Esta fase será a partido único, con 2 partidos de local y 2 de visita.

Luego, los primeros lugares de los 6 grupos jugarán a ida y vuelta para obtener 3 sitios en la octogonal final, en donde ya esperan EE.UU., México, Costa Rica, Honduras y Jamaica.

A primera vista, el grupo de la azul y blanco se perfila accesible, pero en la siguiente ronda, se enfrentaría a rivales clásicos y el nivel se elevaría.

🥁 Here's the draw results for the first round of @Concacaf's #WCQ for Qatar 2022! pic.twitter.com/GQboSAnl39

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2020