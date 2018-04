Educación quiere ampliación para cumplir pacto colectivo

El Ministerio de Educación (Mineduc) solicitaría una ampliación presupuestaria para cumplir con el pacto colectivo que se acordó con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) el 8 de febrero pasado. Como medida de presión, al menos una parte del Magisterio habría suspendido clases por tiempo indefinido este 17 de abril.

Para el titular de la cartera, Óscar Hugo López, se debe contar con los recursos financieros necesarios para honrar los compromisos entre el gobierno y los maestros.

El funcionario acudió al Congreso a una citación, y al finalizar la reunión que sostuvo con diputados, expuso dos situaciones:

Entre tanto, el Steg anunció un paro de labores mientras no se cumpla con el pacto colectivo, en el cual se contempla un aumento salarial escalonado del 15 por ciento para todos los trabajadores, en 2018, 2019 y 2020.

#BreakingNews Magisterio Nacional va a paro. No les cumplieron el pacto colectivo denuncian dirigentes.

Además, se establece un bono de Q2,500 a fin de año, y uno de Q500 para los docentes que tengan título universitario.

Lo que necesitan los alumnos de las escuelas públicas ya lo hemos conseguido a través de la lucha. Miles de padres de familia están agradecidos con nosotros por lo que hemos logrado. No se vale ahora que nos toque pelear por algo que nos pertenece, que no nos den nada. Y que no tenga duda el presidente –Jimmy Morales– ni el ministro –de Educación– que van a ser miles los padres de familia que van a ir a la par de los maestros a la capital. Miles”, aseguró Joviel Acevedo, secretario general del Steg.