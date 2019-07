Guatemala firma acuerdo sobre asilo con EE.UU., anuncia la Casa Blanca

Según la Casa Blanca, Enrique Degenhart firmó un acuerdo de asilo con EE.UU. en presencia de Donald Turmp.

Medios de EE. UU. y la oficina oval, anunciaron el acuerdo por medio de las redes sociales.

.@realDonaldTrump: The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office.

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019