Ex PAC capturado en Estados Unidos será deportado a Guatemala

Un tribunal migratorio de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, dictaminó que el exintegrante de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), Juan Samayoa, sea deportado de ese país por incumplir leyes de inmigración, reporta WBUR, un medio de comunicación local.

Samayoa llegó a EE.UU. en 1992 de manera ilegal, según la nota de WBUR. Desde su ingreso al país del norte, radicó en Providence.

En Guatemala se le sindica por delitos de lesa humanidad, los cuales habrían sido cometidos durante el conflicto armado, entre 1960 y 1996.

Members of the Guatemalan community in New Bedford and Providence celebrated the decision: https://t.co/YHwXV1iKAN

— WBUR (@WBUR) 1 de abril de 2018