Ejército no ve motivos para sancionar a Melgar Padilla por sus videos

El Ministerio de la Defensa no encuentra motivos para sancionar al general Erick Fernando Melgar Padilla por difundir dos videos en Facebook en los cuales descalifica los señalamientos de manipular la investigación sobre el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno, de cuya presunta autoría intelectual es sindicado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El militar, a quien se relaciona con el caso #ManipulaciónDeJusticia, difundió el 23 de febrero un video en su perfil en Facebook, en el cual señala que existe una persecución política en su contra.

Melgar Padilla es sospechoso de haber orquestado una pesquisa paralela por el asesinato de su padre, quien habría sido ultimado por un conflicto familiar en torno a una propiedad que constituía una herencia.

El coronel Oscar Pérez Figueroa, portavoz del Ministerio de la Defensa, expuso que no existe ninguna situación contraria a los estatutos de las fuerzas castrenses en el mensaje del general de brigada.

Además, consideró que la difusión del video tiene relación con el ejercicio de su derecho de defensa.

El general Melgar Padilla está en una situación que se está ventilando en los tribunales de justicia. Él está siendo sindicado de algo que está totalmente alejado de situaciones de servicio y de la institucionalidad del Ejército. El Ejército no protege a nadie. ¿Qué puede decir y qué no puede decir el general? Sus superiores inmediatos son los encargados” , puntualizó Pérez Figueroa.

A criterio de Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, no existe ninguna acción contraria a la ley, pues se trata de la defensa legal a la que cualquier ciudadano tiene derecho. Sin embargo, estimó que en su posición como militar con un alto rango debió abstenerse.

Esa alocución la hace a título personal y no habla de incitar contra el Gobierno ni las instituciones del Estado, sino que habla de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No debió haber dado declaraciones del tema. Cualquier cuestión de estas no debió hacerlas alguien que está de alta, ni tampoco con el grado que tiene dentro de la institución, que es de alto rango”, hizo ver Leiva.