Degenhart reclama a CICIG por presencia policial en su vivienda; la Comisión responde

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, solicitó al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, una explicación por la supuesta presencia de agentes policiales asignados a la referida entidad, en su vivienda. Y la Comisión le respondió al Ministerio.

La información se hizo pública por medio de las redes sociales de la cartera del Interior, así como de las dependencias de la institución, como el Diario de Centro América, en las que se mostraba una carta que el funcionario envió a Velásquez.

Según Degenhart, el pasado 23 de abril, a un residencial de Santa Catarina Pinula, en donde se encuentra su vivienda, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en un vehículo de la entidad, e intentaron entrar al inmueble.

El funcionario relata los hechos que le informaron elementos de su seguridad personal, y posteriormente detalla que se verificó si las personas que llegaron eran elementos policiales. Uno de ellos fue identificado como Romualdo Lozano Jutzuy, quien se acercó en el vehículo P-077DZF, el cual estaba a cargo de Rosa Mélida Peñate López, de quien no se especifica si también fue vista allí.

La CICIG respondió a Degenhart por medio de una carta que consta en tres hojas, en la que se describe en palabras de Lozano Jutzuy lo que realizaba en el sector.

En el documento se indica que:

Se me asignó la diligencia de verificar la existencia y funcionamiento de la empresa (datos tachados). Dicha empresa registrada en el Registro Mercantil con la dirección en Km. 14, lote 4, Residencial El Escalón, Santa Catarina Pinula. Con fecha 23 de abril, mi compañera Silvia Soledad me acompaña a realizar la ubicación de dicha empresa. Por no encontrar vehículos disponibles en CICIG, solicité el apoyo a Rosa Peñate quien me prestó el vehículo que tiene asignado de parte de la PNC y que está al servicio de la Comisión”, refiere el agente policial.