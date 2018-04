Los 14 profesionales con mejor calificación para dirigir el MP

En los últimos cuatro días, la Comisión de Postulación para Fiscal General analizó y depuró el listado de aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP) para el período 2018-2022, y en total, fueron 14 los profesionales del derecho que obtuvieron 60 puntos o más.

Esa calificación es el parámetro mínimo con el cual la Comisión preparará el listado de seis candidatos para que el presidente Jimmy Morales elija al siguiente Jefe de la Fiscalía.

Los comisionados se reunirán el lunes 16 de abril a las 7:30 para elaborar la nómina en una sola sesión.

Los aspirantes que lograron la puntuación fueron:

Mayra Véliz, secretaria general del MP, 70 puntos.

Ilse Álvarez, abogada y notaria, 71 puntos.

Edgar Melchor, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, 60 puntos.

Érick Álvarez, expresidente del Organismo Judicial (OJ), 63 puntos.

Verónica Ponce, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 63 puntos.

Ranulfo Rojas, expresidente del OJ, 70 puntos.

Mynor Melgar, exsecretario general del MP, 66 puntos.

#ElecciónMP | Comisión Postuladora para Fiscal General depura el listado de aspirantes al referido cargo. En total, 14 obtuvieron 60 puntos o más, con lo cual son elegibles. Vía @Jerson_Ramos_C pic.twitter.com/QVUt2eNtSA — Canal Antigua (@CanalAntigua) 13 de abril de 2018

María Consuelo Porras, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), 75 puntos.

Fausto Corado Morán, exmagistrado de Apelaciones, 61 puntos.

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, 70 puntos.

Brenda Dery Muñoz, subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), 75 puntos.

Franc Martínez, magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio, 69 puntos.

Roaldo Chávez, magistrado de Sala de Apelaciones, 60 puntos.

Patricia Gámez, jueza de Antigua Guatemala, 67 puntos.

Aún pueden ser fiscal general

Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, explicó que el hecho de que un aspirante a fiscal general no haya alcanzado la puntuación mínima establecida, no significa que haya quedado fuera del proceso.

Agregó que cuando la Postuladora integre el listado que se enviará a Morales, podría ocurrir que entre los 14 que obtuvieron de 60 puntos hacia arriba, haya quienes no acumulen los votos necesarios para ser candidatos, y que si no se completa la nómina con ellos, se tendría que decidir entre quienes no llegaron a la referida puntuación.

También se podrían presentar acciones legales para que se rectifique, o que sean los aspirantes quienes directamente lo pidan a los comisionados.

El expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto, solicitó a la Comisión que se le escuchara para aclarar varios aspectos que considera no fueron analizados de manera adecuada.

