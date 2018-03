¿Errores del MP? Varios casos no han prosperado

En varias ocasiones el Ministerio Público (MP) no ha logrado demostrar, en los juzgados y tribunales, que todos los hechos que presenta en sus investigaciones vinculan a los acusados con acciones delictivas. El más reciente fue el retiro de antejuicio solicitado en contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú, a quien la Fiscalía relacionó con el caso #CajaDePandora.

Investigaciones

En el caso #CajaDePandora se decidió no retirar la inmunidad a Arzú porque dos de los tres magistrados que integran la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal determinaron que no existía relación entre los hechos descritos y los indicios preliminares.

El fallo fue dictado por mayoría, dos a uno, pues los magistrados Jaime González y Beyla Estrada decidieron que no se podía quitar el fuero al alcalde, mientras que la magistrada Zonia Santizo opinó lo contrario.

Asimismo, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, revocó la orden de aprehensión en contra del general Erick Fernando Melgar Padilla, vinculado al caso #ManipulaciónDeJusticia, por considerar que el MP no le informó que el sospechoso integraba un tribunal militar, con lo cual no se pudo analizar previamente si tenía o no derecho de antejuicio.

El 26 de mayo de 2017, cuando la jueza Silvia de León era la titular del Juzgado Sexto Penal, envió a juicio a 24 sospechosos en el caso #BotínRegistroPropiedad, entre quienes figuran José Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.

En esa ocasión, la Fiscalía hizo más de 200 correcciones a la acusación, y la jueza determinó que varios de los hechos descritos no se relacionaban con las evidencias ni con las enmiendas realizadas, por lo que eliminó delitos a 16 personas.

También puedes leer: Arzú no será investigado, la fiscalía acudirá a la CC

Comentarios

comentarios