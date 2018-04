¿Hubo allanamiento en Casa Presidencial en 2016 o no?

¿Qué pasó en Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016? El pasado 20 de abril, el presidente Jimmy Morales dijo en un discurso que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habían ejecutado un allanamiento ilegal en ese inmueble en la referida fecha.

Tres días después se publicó en la cuenta oficial de Twitter y otras de entidades estatales un video en el cual se aprecia el supuesto operativo en Casa Presidencial, calificado de ilegal por el Ejecutivo.

Sin embargo, en declaraciones en 2016, Morales aseguró que no había existido un allanamiento en el inmueble presidencial, sino que solo habían colaborado con las autoridades en un procedimiento ordinario.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, afirmó ayer martes 24 de abril, que en 2016 no se había producido un allanamiento, pues el MP “no extrajo documentación”.

En ese momento se dijo que no había habido un allanamiento porque no se llevaron documentación. Lo que estamos nosotros en estos momentos evidenciando, es el uso de la fuerza, es que no se utilizaron los procedimientos correctos, ya que la notificación no estaba bien redactada y ellos tenían que haber ido y cambiar la notificación. Luego, a la persona que se le estaba notificando no estaba basado en Casa Presidencial”, refirió Hiemann.